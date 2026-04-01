3月31日、FIAFワールドカップ2026の出場権を懸けた欧州予選プレーオフ・パスB決勝のスウェーデン代表vsポーランド代表が行われた。出場国が48カ国に拡大されたFIFAワールドカップ2026。最後の6枠はプレーオフにて決定する。ホームのスウェーデンは2大会ぶり12回目のW杯出場を目指す中、欧州予選グループBでは2分け4敗の未勝利で最下位。しかし、UEFAネーションズリーグ2024ー25の結果によりプレーオフへの参加が認められ、準