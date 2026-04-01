「いかにも、私がみなしごで耶蘇の貧乏女、大家直美ですが女学生の皆さま何か？」 参考：上坂樹里、『風、薫る』で“朝ドラ”の大舞台へ『御上先生』などこれまでの軌跡を振り返る 継ぎはぎだらけの和装で堂々と悪意に立ち向かう。その猛々しい姿に一瞬で目を奪われた。 NHK連続テレビ小説の第114作目となる『風、薫る』が3月31日にスタート。日本の看護師の先駆者である大関和と鈴木雅をモチーフにした女性2