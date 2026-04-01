◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）大阪桐蔭の獅子が咆哮（ほうこう）した。西武・中村剛の長男・勇斗（2年）が2回に先制の右前適時打。西武Jrでチームメートだった川本を援護し「テレビで見ていたようなことを自分たちができてうれしい。（父に）優勝できましたと言いたい」とかみしめた。父と同じ大阪桐蔭、右投げ右打ち三塁手の「ジュニア」だ。入部時から人一倍注目