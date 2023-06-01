AI需要の高まりでメモリーだけでなくストレージも高騰している昨今。とはいえ筆者の手元には必要のなくなったストレージがいくつかありまして、それは使い古しのハードディスク（HDD）です。 ハードディスクは主として取材の写真などを保存するため、そして自宅のテレビの録画をするために使っているのですが、故障するといざという時困るので定期的に買い替えています。それゆえ古いハ