◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラＤ）阪神の才木浩人投手（27）は6回4安打1失点で降板した。本拠地開幕マウンドに上がった才木は初回、先頭・牧に対しての3球目に自己最速に並ぶ157キロをマーク。6球目のファールとなった直球が158キロを計測し自己最速を更新した。4回まで毎回走者を背負いながも要所を締める投球で無失点。4回を終えた時点で86球と球数はかさんだものの、1点のリードを守って5回を投げ切