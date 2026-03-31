DeNAは、5月26〜28日のオリックス戦で開催するスペシャルイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOLSERIES」の第1戦のゲストとして、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」が来場すると発表した。横浜スタジアムでのパフォーマンスは23年以来、3年ぶり。試合前後のライブやセレモニアルピッチを予定しており、一日を通して球場を盛り上げてチームの勝利を後押しする。セレモニアルピッチを務める神奈川県出身・櫻