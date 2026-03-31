DeNAは、5月26〜28日のオリックス戦で開催するスペシャルイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の第1戦のゲストとして、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」が来場すると発表した。

横浜スタジアムでのパフォーマンスは23年以来、3年ぶり。試合前後のライブやセレモニアルピッチを予定しており、一日を通して球場を盛り上げてチームの勝利を後押しする。

セレモニアルピッチを務める神奈川県出身・櫻井ももは「ももの星からきた期待の新星≠MEのももきゅんこと櫻井ももです 今回は私、ももきゅんがセレモニアルピッチを務めさせていただきます！ももきゅんの天性の可愛さと明るさで“最きゅん”なスタートにできるよう…精一杯がんばりますっ」とコメント。

石田裕太郎投手は「“ノイミー”さんが来ていただくことになり、うれしく思います！指原莉乃さんがプロデュースしているアイドルはすべて応援させていただいています。アイドルの皆さんが横浜スタジアムに来ることはなかなかない機会なので、当日は大盛り上がり間違いなしですが、僕たちも一緒にスタジアムも盛り上げていければと思います！」と来場を心待ちにしている。