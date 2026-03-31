お笑いグループ「ザ・プラン9」が、結成25周年記念公演『サークルS』を、4月3日〜5日に大阪・扇町ミュージアムキューブ「CUBE02」で開催する。【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤーザ・プラン9は、おーい！久馬がリーダーを務め、2001年に結成。5人組で出場した『M-1グランプリ2026』で決勝進出。また、浅越ゴエが『R-1ぐらんぷり2003』優勝するなど、個人でも活躍する。現在は、久馬、浅越、ヤナギブソン、コヴァンサ