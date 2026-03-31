ザ・プラン9、結成25周年記念公演 4月3〜5日開催 『M-1グランプリ2026』決勝進出、現在は6人組に
お笑いグループ「ザ・プラン9」が、結成25周年記念公演『サークルS』を、4月3日〜5日に大阪・扇町ミュージアムキューブ「CUBE02」で開催する。
【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤー
ザ・プラン9は、おーい！久馬がリーダーを務め、2001年に結成。5人組で出場した『M-1グランプリ2026』で決勝進出。また、浅越ゴエが『R-1ぐらんぷり2003』優勝するなど、個人でも活躍する。現在は、久馬、浅越、ヤナギブソン、コヴァンサン、きょうくん、爆ノ介の6人体制で活動する。
『サークルS』は、とあるアパートの隣同士。同じ名前の「サークルS」という2つのサークル内で起こる人間模様を描いた舞台を届ける。「星を観るものと、星になるもの」…この言葉の意味する事は一体何なのか？
■おーい！久馬 コメント
今年で結成25周年ということで、昔の作品でもやろうかと思い、『サークルS』ってお話をすることになりました。
当時は5人でもう少し若くて、高校生役もできたのですが、時というのは経つものですね。
若者に補ってもらいます。
初演を観た方もDVDで観た方も未見の方も楽しめるかと。
是非お越しくださいませ。
ザ・プラン9結成25周年記念公演『サークルS』
日時：
4月3日（金）午後7時
4月4日（土）午後2時、5時、8時
4月5日（日）午後2時、5時
4月5日（日）午後7時半
会場：扇町ミュージアムキューブ CUBE02
出演：ザ・プラン9、小嶋花梨、鄭梨花
料金：整理番号付自由席4500円
【画像】ザ・プラン9『サークルS』フライヤー
ザ・プラン9は、おーい！久馬がリーダーを務め、2001年に結成。5人組で出場した『M-1グランプリ2026』で決勝進出。また、浅越ゴエが『R-1ぐらんぷり2003』優勝するなど、個人でも活躍する。現在は、久馬、浅越、ヤナギブソン、コヴァンサン、きょうくん、爆ノ介の6人体制で活動する。
■おーい！久馬 コメント
今年で結成25周年ということで、昔の作品でもやろうかと思い、『サークルS』ってお話をすることになりました。
当時は5人でもう少し若くて、高校生役もできたのですが、時というのは経つものですね。
若者に補ってもらいます。
初演を観た方もDVDで観た方も未見の方も楽しめるかと。
是非お越しくださいませ。
ザ・プラン9結成25周年記念公演『サークルS』
日時：
4月3日（金）午後7時
4月4日（土）午後2時、5時、8時
4月5日（日）午後2時、5時
4月5日（日）午後7時半
会場：扇町ミュージアムキューブ CUBE02
出演：ザ・プラン9、小嶋花梨、鄭梨花
料金：整理番号付自由席4500円