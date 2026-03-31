芸能事務所スターダストプロモーションの女性アイドル部門「STAR PLANET」所属の4人組「AMEFURASSHI」が31日、公式サイトを更新。メンバーの今後の活動について報告した。「AMEFURASSHI メンバーの今後に関するご報告」として「先日の3月13日、ステラボールにて開催いたしましたFINAL LIVE『AMEFURASSHI IS HERE』をもちまして、AMEFURASSHIは解散いたしました。これまでグループを支え続けてくださったすべてのColorsの皆様へ