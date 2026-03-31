智弁学園と対戦…近畿勢対決第98回選抜高校野球大会の決勝戦が31日、甲子園で行われ大阪桐蔭が智弁学園（奈良）と対戦した。大阪桐蔭の「8番・三塁」で出場した中村勇斗内野手（2年）が2回に先制打を放った。NPB現役最多の通算481本塁打を誇る西武の中村剛也内野手を父に持ち、注目される中村は、2回1死二塁の場面で第1打席を迎えた。智弁学園の左腕、杉本真滉投手（3年）が投じた外角への141キロ直球にくらいつき、右前への先