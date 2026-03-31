「仕事を求めている人1人に対して何人の求人があるか」を示す有効求人倍率について、2月の熊本県内は、前の月と同じ水準の1.13倍で、全国平均（1.19倍）をやや下回りました。 熊本労働局によりますと、産業別では半導体関連も含めた製造業全体で去年の同じ月と比べて新規の求人数が増加していて、運輸業でも、トラックやタクシー運転手の人手不足が続いています。 製造業：1194人（前年同月：1094人）運輸業：445人（前年