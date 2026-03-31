フィギュアスケート・世界選手権のペアで４位に入った“ゆなすみ”の長岡柚奈が３１日、自身のインスタグラムに新規投稿。２年ぶり４度目の優勝を飾り、今大会限りで第一線を退く坂本花織の慰労パーティーを開いたことを明かした。「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」と題し、大会が行われていたプラハの宿泊施設で、ベッドに寝そべり満面の笑みを浮かべた坂本。花束やティアラ、バルーン、ドーナツなどが用意され、全員