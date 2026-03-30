乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、レモンに彩られた見返り美人な水着カットが解禁された。【写真】川崎桜の美しい後ろ姿！水着カット解禁多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影