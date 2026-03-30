「Collectors Atelier」 アユートは、Astell&KernのDAP(デジタルオーディオプレーヤー)を安全かつ便利に保管・保護するために設計されたというプレミアムキャリングケース「Collectors Atelier」(コレクターズ・アトリエ)を、4月3日に発売する。価格は38,500円。 直販ECサイト「アキハバラe市場」および正規取扱販売店のオーディオ専門店や楽器店、プロオーディオショ