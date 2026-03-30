メドレーは底堅い動き。前週末２７日取引終了後、リクルートホールディングス傘下のリクルートメディカルキャリアが手掛ける医師・薬剤師採用支援事業を譲り受けると発表した。リクルートメディカルキャリアが４月１日付で自身の全事業を承継する会社を新設し、メドレーがこの会社の株式を１０億円で取得して完全子会社化する。株式譲渡実行日は８月３日の予定。 （注）タイトル末尾の「