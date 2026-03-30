今週から4月に突入。桜前線は現在北上中で、今後は北陸や東北、北海道エリアで開花・満開を迎えます。晴れた日にはお気に入りのスイーツ片手に、映えスポットに出かけるのもいいですね!2026年3月・4月の新作5品まとめ(3月31日発売予定)本記事では、ファミリーマートで3月31日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年3月・4月のスイーツ新商品まとめいちご&ミルクのダブルホイップ