近畿地方では、30日(月)の夜遅くから31日(火)にかけて雨や風が強まり、荒れ模様となる見込みです。警報級の暴風や、高波となる恐れがあります。また、雷を伴う所もあるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意をしてください。30日(月)夜遅くから広く雨30日(月)は、近畿に湿った空気が流れ込む見込みです。午後は雲に覆われ、にわか雨の所があるでしょう。夜遅くになると、西からまとまった雨雲が近づき、より広