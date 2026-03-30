近畿地方では、30日(月)の夜遅くから31日(火)にかけて雨や風が強まり、荒れ模様となる見込みです。警報級の暴風や、高波となる恐れがあります。また、雷を伴う所もあるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意をしてください。

30日(月) 夜遅くから広く雨

30日(月)は、近畿に湿った空気が流れ込む見込みです。午後は雲に覆われ、にわか雨の所があるでしょう。夜遅くになると、西からまとまった雨雲が近づき、より広い範囲での雨となる見込みです。

31日(火) 激しい雨や落雷、突風の恐れ 車の運転は要注意

31日(火)は、日本海側の沿岸付近を低気圧が発達しながら通過する見込みです。強い南風によって大量の水蒸気が流れ込み、近畿地方は大気の状態が非常に不安定となるでしょう。夕方にかけて広く雨が降り、中部や南部を中心に、バケツの水をひっくり返したような激しい雨となる所がある見込みです。道路が川のようになり、車の運転が危険になる恐れがあります。また、雷を伴って、竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあります。雷の音が聞こえたら、建物の中に移動し、安全を確保してください。

沿岸部中心に暴風の恐れ 飛散物対策が必要 高波にも警戒を

31日(火)は、近畿全域で風がかなり強まる見込みです。特に沿岸部では南寄りの風が非常に強く吹き、大阪府の泉州地域でも、何かにつかまっていないと立てないくらいの風が吹くでしょう。看板や屋根の瓦が飛ぶくらいの勢いの風となりますので、飛来物に注意をし、植木鉢など飛ばされやすいものは室内に移動させるようにしてください。

また、瀬戸内海や太平洋では、うねりを伴ったしけとなり、淡路島周辺では波浪警報の発表される可能性が高くなっています。



30日5時現在の風と波の見通しです。

[風の予想]

31日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

近畿北部陸上 13メートル (25メートル)

近畿北部海上 18メートル (30メートル)

近畿中部陸上 15メートル (30メートル)

近畿中部海上 20メートル (30メートル)

近畿南部陸上 15メートル (30メートル)

近畿南部海上 20メートル (30メートル)



[波の予想]

31日に予想される波の高さ

近畿中部 4メートル うねりを伴う

近畿南部 5メートル うねりを伴う



強風に十分注意するとともに、高波に警戒をしてください。