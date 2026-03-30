「ISUフィギュアスケートアワード」の受賞者発表国際スケート連盟（ISU）は29日（日本時間30日）、フィギュアスケートの2025-26シーズンの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」の受賞者を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルの17歳中井亜美（TOKIOインカラミ）が最優秀新人賞に輝くなど、日本勢の快挙にネット上では祝福の声が広がった。同賞はファン投票に基づき、専門家からなる審査員により受賞者を決定