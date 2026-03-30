鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が29日に放送され、裏切りに次ぐ裏切りから感動的なラストを迎えると、ネット上には「涙止まらない」「大団円！」「良すぎて放心状態」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】北村匠海がサプライズ出演！冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運はもはや