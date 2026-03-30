『リブート』最終回 裏切りの連続→感動の“リブート1日目” 称賛続々「涙止まらない」「放心状態」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が29日に放送され、裏切りに次ぐ裏切りから感動的なラストを迎えると、ネット上には「涙止まらない」「大団円！」「良すぎて放心状態」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】北村匠海がサプライズ出演！
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運はもはや一瞬の判断に委ねられていた。しかし、同行していた霧矢（藤澤涼架）が合六（北村有起哉）の命令に背いたことをきっかけに、冬橋も合六を裏切り早瀬への加勢を決意する。
そんな中、合六は、早瀬の母・良子（原田美枝子）と息子・拓海（矢崎滉）を人質に取り、真北弥一（市川團十郎）との現金受け渡しを強行。現場に立ち会うことになった早瀬は、弥一から「警察が踏み込んでくると期待してるようですが、来ませんよ」と告げられる。するとそこへ警視庁監察官で早瀬の協力者でもあった真北正親（伊藤英明）が笑顔で姿を見せる。
“万事休す”となった早瀬が合六の手下に捕えられたその時、正親が現場に閃光手榴弾を放つ。するとそこに大量の警察官が踏み入り、合六の手下たちが一斉に逮捕される。正親は兄・弥一を逮捕するために、彼や合六の前で協力者を装っていたのだ。
程なくして、早瀬と妻の夏海（戸田）は人質に取られていた良子と拓海を救出。その直後、早瀬と夏海は警察によって逮捕される。そこから早瀬は在宅起訴となり、夏海は収監されてしまう。
時は流れて5年8ヶ月後。刑務所から出所した夏海はリブートした冬橋（北村匠海）に連れられてハヤセ洋菓子店へ。パティシエとして店に復帰した早瀬と、彼を手伝う良子、そして成長した息子・拓海（大西利空）が笑顔で夏海を迎える。
ラストシーンでは家族が揃ってショートケーキを食べている。団らんのひと時を穏やかな笑顔で過ごす家族の光景に“Hayase Family Reboot Day 1”の文字が重なり、最終回は幕を下した。
感動的なラストを迎えた最終回の放送後、ネット上には「もう泣くしかないでしょ」「涙止まらない」「べしょ泣き」などの反響や「すごい話だった大団円！」「最高の結末でした最高のドラマでした」「良すぎて放心状態」といった投稿が集まっていた。
【写真】北村匠海がサプライズ出演！
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運はもはや一瞬の判断に委ねられていた。しかし、同行していた霧矢（藤澤涼架）が合六（北村有起哉）の命令に背いたことをきっかけに、冬橋も合六を裏切り早瀬への加勢を決意する。
“万事休す”となった早瀬が合六の手下に捕えられたその時、正親が現場に閃光手榴弾を放つ。するとそこに大量の警察官が踏み入り、合六の手下たちが一斉に逮捕される。正親は兄・弥一を逮捕するために、彼や合六の前で協力者を装っていたのだ。
程なくして、早瀬と妻の夏海（戸田）は人質に取られていた良子と拓海を救出。その直後、早瀬と夏海は警察によって逮捕される。そこから早瀬は在宅起訴となり、夏海は収監されてしまう。
時は流れて5年8ヶ月後。刑務所から出所した夏海はリブートした冬橋（北村匠海）に連れられてハヤセ洋菓子店へ。パティシエとして店に復帰した早瀬と、彼を手伝う良子、そして成長した息子・拓海（大西利空）が笑顔で夏海を迎える。
ラストシーンでは家族が揃ってショートケーキを食べている。団らんのひと時を穏やかな笑顔で過ごす家族の光景に“Hayase Family Reboot Day 1”の文字が重なり、最終回は幕を下した。
感動的なラストを迎えた最終回の放送後、ネット上には「もう泣くしかないでしょ」「涙止まらない」「べしょ泣き」などの反響や「すごい話だった大団円！」「最高の結末でした最高のドラマでした」「良すぎて放心状態」といった投稿が集まっていた。