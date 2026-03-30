◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝専大松戸2−3大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）専大松戸（千葉）は3度目の出場で初の決勝進出はならなかった。今大会で最年長勝利記録を更新した77歳の持丸修一監督は「勝ちたかったので何とかしてやりたかった。チャンスをもらえたのに残念」と語った。「弱者の兵法」に勝機を見いだした。1点を追う8回1死二塁は、1メートル80、95キロの巨漢の二塁走者・吉岡伸太朗（3年）が奇襲