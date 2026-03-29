俳優の鈴木亮平が２９日、自身のインスタグラムを更新。４３歳の誕生日を迎えたことを報告した。鈴木は「おかげ様で、今年も無事に誕生日を迎えることができました。」と投稿。「写真は先日のリブートイベントでお祝いしてもらったケーキです。」と、デフォルメされた似顔絵が大きく描かれたケーキの写真をアップした。つづけて「そして今夜、『リブート』最終話が放送されます。偶然ですが、なにか運命めいたものも感じてい