言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、実行する力があることを示す表現、何かが完全になくなってしまう様子、専門的な能力の呼び名、中心となって場を動かす動作、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。で