【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を当ててみよう！ ヒントは「能力の有無」
言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、実行する力があることを示す表現、何かが完全になくなってしまう様子、専門的な能力の呼び名、中心となって場を動かす動作、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
で□□
つ□□
す□□
し□□
ヒント：これまであったエネルギーや資源が底を打ち、無くなってしまう状態を指す言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
できる（出来る）
つきる（尽きる）
すきる（スキル）
しきる（仕切る）
物事を可能にする「出来る（できる）」や、蓄えが底をつく「尽きる（つきる）」。そこへ、磨き上げた専門的な能力である「スキル（すきる）」、場の中心となって統率する「仕切る（しきる）」が並びました。動詞としての「終わり」や「可能」、そして名詞としての「能力」が、たった一つの響きでつながる意外な共通点に、知的な発見の楽しみがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、実行する力があることを示す表現、何かが完全になくなってしまう様子、専門的な能力の呼び名、中心となって場を動かす動作、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
つ□□
す□□
し□□
ヒント：これまであったエネルギーや資源が底を打ち、無くなってしまう状態を指す言葉といえば？
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↓
↓
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正解：きる正解は「きる」でした。
▼解説
できる（出来る）
つきる（尽きる）
すきる（スキル）
しきる（仕切る）
物事を可能にする「出来る（できる）」や、蓄えが底をつく「尽きる（つきる）」。そこへ、磨き上げた専門的な能力である「スキル（すきる）」、場の中心となって統率する「仕切る（しきる）」が並びました。動詞としての「終わり」や「可能」、そして名詞としての「能力」が、たった一つの響きでつながる意外な共通点に、知的な発見の楽しみがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)