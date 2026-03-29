タレントの中江有里が、3月28日、Instagramを更新。《昨日の疲れが吹っ飛びましたなんであんなに疲れていたんだろう!?》と、1枚の写真をアップした。試合終了後と思われる東京ドームの客席で、中江は「TIGERS」のキャップと阪神のロゴ入り黒Tシャツを着用、応援グッズを手に満面の笑みだった。この日は東京ドームで巨人対阪神の試合がおこなわれ、阪神が2対0で快勝。開幕2戦めで今季初勝利をあげた。中江はこの試合前にもI