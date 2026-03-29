6人組グループ・SixTONESが、自身初となるスタジアムツアーを開催することを29日、発表した。【動画あり】SixTONES、自身初のスタジアムツアー開催決定SixTONESは、公式Xを通じ、「＼スタジアムツアー決定！／「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」（スタジアムツアー）が今秋に開催決定いたしました！」と伝えた。同時に投稿された動画では、スタジアムツアーが今秋に東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジア