タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしいエピソードを披露した。この日、辻は前日に予防接種を受けた夢空ちゃんが「副反応なのか？！夜ちょっとあったかいかも？！って感じだったからか夜中ずっと泣いてて」と、夜泣きをしていたことを告白。「朝方やーっと爆睡に入ってくれた」と安堵した様子でつづった。その後寝室を見に行くと「コアが夢にくっつきに行っ