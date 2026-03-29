敗戦のスコットランド、日本との一戦で「教訓を得た」スコットランド代表は現地時間3月28日、国際親善試合で日本代表と対戦し0-1で敗れた。北中米ワールドカップ（W杯）の切符掴んだデンマーク戦での快勝から一転、本拠地ハムデン・パークで喫した敗戦に対し、英紙「ザ・スコティッシュ・サン」は「魔法のような夜を何度も見返したいと思うなら、これは忘れ去られるべき一戦だった」と厳しい評価を下している。試合は終盤の後