百貨店での買い物は、高い金額を払う分、丁寧な接客もセットで期待してしまうものだ。そこで裏切られるとショックが大きい。投稿を寄せた沖縄県の40代女性は、年上の女友達とブランド化粧品を買いに行った際、店員から耳を疑う言葉をかけられたという。「『お母様とのお買い物ですかぁ〜』という女性店員。嘘でも姉妹とか友達と言ったほうが接客上手なのに、残念でした」ただの友人関係だった2人にとって、これほど失礼な決めつけ