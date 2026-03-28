格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が28日に公式X（旧ツイッター）を更新し、あの新作映画を大絶賛した。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を鑑賞したという溝口氏。「プペル、やばかった。普通に号泣した。周りの席の人たちもみんな啜り泣いてるし、おれもいろんな感情が一気に押し寄せてきて、終わったあともし