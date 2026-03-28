第98回選抜高校野球大会は28日に初の休養日を迎え、大阪桐蔭は、専大松戸（千葉）との準決勝を前に大東市内の同校グラウンドで調整した。今秋ドラフト候補に挙がる最速153キロ右腕の吉岡貫介（3年）は、ブルペン投球などで状態を確認。「前回はフォームが安定していなくて、リリースがバラバラだった。前の時のよりかはいいと思います」とうなずいた。今大会初登板だった26日の三重との2回戦では、4回1/3を7与四球、4失点と