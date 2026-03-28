歌手・タレントの和田アキ子が、28日放送のニッポン放送『アッコのいいかげんに1000回』（毎週土曜前11：00）に出演。あす29日に『アッコにおまかせ！』（毎週日曜前11：54）の最終回を直前に控える中、番組に対する熱い思いを語った。【写真】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット和田は冒頭、タイトルコールすると「みなさん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？」とかすれた声で呼びかけた。する