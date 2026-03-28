F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27日、三重県の鈴鹿サーキットでフリー走行1・2回目が行われた。1回目でトップタイムの1分31秒666を記録したジョージ・ラッセル（メルセデス）が車載無線で発した言葉が話題を集めている。フリー走行1回目、ラッセルがセルジオ・ペレス（キャデラック）をオーバーテイクした瞬間だった。車載無線でラッセルは「あの馬鹿者は一体何をやっているんだ？」と漏らした。