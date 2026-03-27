巨人と阪神が対戦■巨人 ー 阪神（27日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が27日、東京ドームで行われた阪神との開幕戦に「1番・左翼」でスタメン出場。初回の第1打席で豪快な先頭打者アーチを放った。2026年の“プロ野球1号”に、東京ドームは大歓声に包まれた。キャベッジがいきなりアーチをかけた。第1打席、阪神先発・村上頌樹投手が2球目に投じた144キロ直球を振り抜くと、打球は右翼席に飛び込む先頭打者本塁