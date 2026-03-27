レック（7874、東証プライム）。「清掃、サニタリーなど日用品メーカー。100円均一ショップで成長。ドラッグストア、ホームセンター販路も強化」とされる。【こちらも】ヒューマンHDは着実な収益街道を歩む云々に興味をもった。100円均一ショップ第1号店は、1985年に（有）ライフの松本明なる御仁が立ち上げている。現在業界首位のダイソー（大創産業）の第1号店は1991年、故矢野博丈氏により設立された。そんなダイソーは未