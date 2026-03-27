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27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16371813.3 47200 ２. 日経Ｄインバ 4390526.04891 ３. 野村日経平均 2029812.5 55480 ４. 日経ベア２ 15376 1.9 120.2