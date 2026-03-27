　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　163718　　　13.3　　　 47200
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 43905　　　26.0　　　　4891
３. <1321> 野村日経平均　　 20298　　　12.5　　　 55480
４. <1360> 日経ベア２　　　 15376　　　 1.9　　　 120.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12946　　　14.4　　　 56070
６. <1540> 純金信託　　　　 12488　　 -33.3　　　 21440
７. <1579> 日経ブル２　　　　8672　　　-1.2　　　 509.1
８. <1306> 野村東証指数　　　7939　　　44.3　　　　3827
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5655　　　-0.2　　　　4998
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5539　　　49.0　　　 797.8
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5316　　　91.4　　　　5530
12. <1542> 純銀信託　　　　　5126　　 -15.6　　　 31400
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　4510　　　 5.0　　　　3105
14. <2038> 原油先Ｗブル　　　2942　　　26.2　　　　2817
15. <1615> 野村東証銀行　　　2908　　 137.8　　　 587.8
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2581　　　81.8　　　 65450
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2304　　　34.3　　　　 198
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2280　　　31.8　　　2062.5
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2207　　　70.2　　　 55350
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1973　　 -29.5　　　180450
21. <1489> 日経高配５０　　　1964　　　27.0　　　　3180
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1722　　 -12.4　　　 337.8
23. <1356> ＴＰＸベア２　　　1537　　　55.3　　　 143.9
24. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1460　　 472.5　　　 12100
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1325　　 -34.3　　　 373.2
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1283　　 127.1　　　 38370
27. <1330> 上場日経平均　　　1217　　　-8.2　　　 55610
28. <1308> 上場東証指数　　　1149　　　11.3　　　　3785
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1118　　　32.9　　　 55090
30. <1358> 上場日経２倍　　　1102　　　14.3　　　 89800
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　1083　　　54.9　　　 749.3
32. <1699> 野村原油　　　　　1012　　 -17.2　　　 605.7
33. <200A> 野村日半導　　　　 996　　 -23.1　　　　3008
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 978　　 -25.6　　　 72390
35. <1571> 日経インバ　　　　 960　　　72.7　　　　 386
36. <1328> 野村金連動　　　　 946　　 -31.3　　　 16880
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 882　　　98.6　　　 25880
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 876　　　 7.6　　　 734.3
39. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 774　　 207.1　　　　3865
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 727　　　67.1　　　 61460
41. <2556> ＯｎｅＪリト　　　 703　　 121.8　　　1978.5
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 685　　　43.3　　　　2869
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 639　　 219.5　　　　1058
44. <1597> ＭＸＪリート　　　 603　　 248.6　　　　1953
45. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 601　　　23.9　　　　 893
46. <1580> 日経ベア　　　　　 599　　　41.6　　　1022.0
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 563　　　49.3　　　 29950
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 538　　　26.3　　　　1974
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 532　　　93.5　　　　1203
50. <2555> 東証リート　　　　 531　　2024.0　　　1975.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース