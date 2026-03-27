ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 163718 13.3 47200
２. <1357> 日経Ｄインバ 43905 26.0 4891
３. <1321> 野村日経平均 20298 12.5 55480
４. <1360> 日経ベア２ 15376 1.9 120.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 12946 14.4 56070
６. <1540> 純金信託 12488 -33.3 21440
７. <1579> 日経ブル２ 8672 -1.2 509.1
８. <1306> 野村東証指数 7939 44.3 3827
９. <1671> ＷＴＩ原油 5655 -0.2 4998
10. <1568> ＴＰＸブル 5539 49.0 797.8
11. <1329> ｉＳ日経 5316 91.4 5530
12. <1542> 純銀信託 5126 -15.6 31400
13. <2644> ＧＸ半導日株 4510 5.0 3105
14. <2038> 原油先Ｗブル 2942 26.2 2817
15. <1615> 野村東証銀行 2908 137.8 587.8
16. <1326> ＳＰＤＲ 2581 81.8 65450
17. <1459> 楽天Ｗベア 2304 34.3 198
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2280 31.8 2062.5
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2207 70.2 55350
20. <2036> 金先物Ｗブル 1973 -29.5 180450
21. <1489> 日経高配５０ 1964 27.0 3180
22. <314A> ｉＳゴールド 1722 -12.4 337.8
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1537 55.3 143.9
24. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1460 472.5 12100
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1325 -34.3 373.2
26. <1545> 野村ナスＨ無 1283 127.1 38370
27. <1330> 上場日経平均 1217 -8.2 55610
28. <1308> 上場東証指数 1149 11.3 3785
29. <1346> ＭＸ２２５ 1118 32.9 55090
30. <1358> 上場日経２倍 1102 14.3 89800
31. <1655> ｉＳ米国株 1083 54.9 749.3
32. <1699> 野村原油 1012 -17.2 605.7
33. <200A> 野村日半導 996 -23.1 3008
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 978 -25.6 72390
35. <1571> 日経インバ 960 72.7 386
36. <1328> 野村金連動 946 -31.3 16880
37. <2559> ＭＸ全世界株 882 98.6 25880
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 876 7.6 734.3
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 774 207.1 3865
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 727 67.1 61460
41. <2556> ＯｎｅＪリト 703 121.8 1978.5
42. <2244> ＧＸＵテック 685 43.3 2869
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 639 219.5 1058
44. <1597> ＭＸＪリート 603 248.6 1953
45. <513A> ＧＸ防衛日株 601 23.9 893
46. <1580> 日経ベア 599 41.6 1022.0
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 563 49.3 29950
48. <1476> ｉＳＪリート 538 26.3 1974
49. <2865> ＧＸＮカバコ 532 93.5 1203
50. <2555> 東証リート 531 2024.0 1975.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 163718 13.3 47200
２. <1357> 日経Ｄインバ 43905 26.0 4891
３. <1321> 野村日経平均 20298 12.5 55480
４. <1360> 日経ベア２ 15376 1.9 120.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 12946 14.4 56070
６. <1540> 純金信託 12488 -33.3 21440
７. <1579> 日経ブル２ 8672 -1.2 509.1
８. <1306> 野村東証指数 7939 44.3 3827
９. <1671> ＷＴＩ原油 5655 -0.2 4998
10. <1568> ＴＰＸブル 5539 49.0 797.8
11. <1329> ｉＳ日経 5316 91.4 5530
12. <1542> 純銀信託 5126 -15.6 31400
13. <2644> ＧＸ半導日株 4510 5.0 3105
14. <2038> 原油先Ｗブル 2942 26.2 2817
15. <1615> 野村東証銀行 2908 137.8 587.8
16. <1326> ＳＰＤＲ 2581 81.8 65450
17. <1459> 楽天Ｗベア 2304 34.3 198
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2280 31.8 2062.5
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2207 70.2 55350
20. <2036> 金先物Ｗブル 1973 -29.5 180450
21. <1489> 日経高配５０ 1964 27.0 3180
22. <314A> ｉＳゴールド 1722 -12.4 337.8
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1537 55.3 143.9
24. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1460 472.5 12100
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1325 -34.3 373.2
26. <1545> 野村ナスＨ無 1283 127.1 38370
27. <1330> 上場日経平均 1217 -8.2 55610
28. <1308> 上場東証指数 1149 11.3 3785
29. <1346> ＭＸ２２５ 1118 32.9 55090
30. <1358> 上場日経２倍 1102 14.3 89800
31. <1655> ｉＳ米国株 1083 54.9 749.3
32. <1699> 野村原油 1012 -17.2 605.7
33. <200A> 野村日半導 996 -23.1 3008
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 978 -25.6 72390
35. <1571> 日経インバ 960 72.7 386
36. <1328> 野村金連動 946 -31.3 16880
37. <2559> ＭＸ全世界株 882 98.6 25880
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 876 7.6 734.3
39. <1305> ｉＦＴＰ年１ 774 207.1 3865
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 727 67.1 61460
41. <2556> ＯｎｅＪリト 703 121.8 1978.5
42. <2244> ＧＸＵテック 685 43.3 2869
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 639 219.5 1058
44. <1597> ＭＸＪリート 603 248.6 1953
45. <513A> ＧＸ防衛日株 601 23.9 893
46. <1580> 日経ベア 599 41.6 1022.0
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 563 49.3 29950
48. <1476> ｉＳＪリート 538 26.3 1974
49. <2865> ＧＸＮカバコ 532 93.5 1203
50. <2555> 東証リート 531 2024.0 1975.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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