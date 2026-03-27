日本サッカー協会（JFA）は27日、国際サッカー連盟（FIFA）との初コラボグッズとなるサッカー日本代表オフィシャルグッズを『FIFAワールドカップ2026』に向けて発売することを発表した。グッズは、FIFAワールドカップ2026の公式大会ロゴと日本代表エンブレムが並んだ全11商品。アメリカ、カナダ、メキシコをイメージした大会公式アートワークを使用したカラフルでキャッチーな商品に加え、日本の伝統衣装である法被や手拭い、