JFAがFIFAとの初コラボグッズを発表！ イングランド代表戦のマッチデーグッズも期間限定で受注販売
日本サッカー協会（JFA）は27日、国際サッカー連盟（FIFA）との初コラボグッズとなるサッカー日本代表オフィシャルグッズを『FIFAワールドカップ2026』に向けて発売することを発表した。
グッズは、FIFAワールドカップ2026の公式大会ロゴと日本代表エンブレムが並んだ全11商品。アメリカ、カナダ、メキシコをイメージした大会公式アートワークを使用したカラフルでキャッチーな商品に加え、日本の伝統衣装である法被や手拭い、扇子、勝守（かちまもり）などが販売される。
加えて、グループステージのマッチデーグッズ9商品も登場。これは、グループステージで対戦するオランダ、チュニジア、プレーオフにより決定する第3戦チームのイメージカラーと大会ロゴが入った記念グッズになる。先行販売は3月26日（木）から4月5日（日）の10日間で、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間・数量限定で先行販売。スポーツショップなど店頭では6月中旬に販売を開始する予定となっている。
また、3月31日（日本時間4月1日）にウェンブリースタジアム（イングランド）で開催される『キリンワールドチャレンジ2026』イングランド代表戦のマッチデーグッズも販売するとのこと。JFA がイングランドサッカー協会（TheFA）と初めてコラボレーションしたオフィシャルコラボグッズで、TheFAのエンブレムと日本代表のエンブレムが入った７商品を、3月26日（木）から4月5日（日）の期間にJFA STORE限定で受注販売する。
商品のラインアップと販売方法は以下の通り（※価格は全て税込）。
▼ 商品ラインアップ
◎FIFAワールドカップ2026大会ロゴ・日本代表エンブレム（7商品）
大会ロゴフェイスタオル：3500円
大会ロゴハンドタオル：2500円
大会ロゴトートバッグ：3500円
大会ロゴスクエアクッション：4400円
大会ロゴシャープペン：1650円
大会ロゴボールペン：1650円
大会ロゴマウスパッド：2000円
◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム 日本グッズ（4商品）
法被：6600円
手拭い：2750円
扇子：2500円
勝守：2200円
◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム グループリーググッズ（9商品）
グループリーグ Tシャツ：5500円
グループリーグフェイスタオル：3500円
グループリーグトートバッグ：3500円
グループリーグスクエアクッション：4400円
グループリーグマフラーキーホルダー3本セット：2750円
グループリーグキーホルダー：1100円
グループリーグシャープペンシル：1650円
グループリーグボールペン：1650円
グループリーグマウスパッド：2000円
▼ 販売予定
（先行販売）JFA公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間・数量限定で先行販売
https://official-store.jfa.jp/special/fifa/index.php
期間・数量限定先行販売：3月26日（木）12:00〜4月5日（日）23:59
発送：6 月上旬頃より順次
※店頭での販売は6月中旬頃を予定
▼ 商品ラインアップ
イングランド戦マッチデーニットマフラー：4400 円
イングランド戦マッチデーフェイスタオル：2750 円
イングランド戦マッチデースローケット：7700 円
イングランド戦マッチデーマグカップ：2200 円
イングランド戦マッチデー缶バッジ：990 円
イングランド戦マッチデーメタルキーホルダー：1650 円
イングランド戦マッチデーアクリルキーホルダー：1000 円
▼ 販売予定
JFA 公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間限定受注販売
https://official-store.jfa.jp/special/popular-cheering-goods/
販売期間：3月26日（木）12:00〜4月5日（日）23:59
発送：6月上旬頃より順次
グッズは、FIFAワールドカップ2026の公式大会ロゴと日本代表エンブレムが並んだ全11商品。アメリカ、カナダ、メキシコをイメージした大会公式アートワークを使用したカラフルでキャッチーな商品に加え、日本の伝統衣装である法被や手拭い、扇子、勝守（かちまもり）などが販売される。
また、3月31日（日本時間4月1日）にウェンブリースタジアム（イングランド）で開催される『キリンワールドチャレンジ2026』イングランド代表戦のマッチデーグッズも販売するとのこと。JFA がイングランドサッカー協会（TheFA）と初めてコラボレーションしたオフィシャルコラボグッズで、TheFAのエンブレムと日本代表のエンブレムが入った７商品を、3月26日（木）から4月5日（日）の期間にJFA STORE限定で受注販売する。
商品のラインアップと販売方法は以下の通り（※価格は全て税込）。
【FIFAワールドカップ2026関連日本代表公式グッズ】
▼ 商品ラインアップ
◎FIFAワールドカップ2026大会ロゴ・日本代表エンブレム（7商品）
大会ロゴフェイスタオル：3500円
大会ロゴハンドタオル：2500円
大会ロゴトートバッグ：3500円
大会ロゴスクエアクッション：4400円
大会ロゴシャープペン：1650円
大会ロゴボールペン：1650円
大会ロゴマウスパッド：2000円
◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム 日本グッズ（4商品）
法被：6600円
手拭い：2750円
扇子：2500円
勝守：2200円
◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム グループリーググッズ（9商品）
グループリーグ Tシャツ：5500円
グループリーグフェイスタオル：3500円
グループリーグトートバッグ：3500円
グループリーグスクエアクッション：4400円
グループリーグマフラーキーホルダー3本セット：2750円
グループリーグキーホルダー：1100円
グループリーグシャープペンシル：1650円
グループリーグボールペン：1650円
グループリーグマウスパッド：2000円
▼ 販売予定
（先行販売）JFA公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間・数量限定で先行販売
https://official-store.jfa.jp/special/fifa/index.php
期間・数量限定先行販売：3月26日（木）12:00〜4月5日（日）23:59
発送：6 月上旬頃より順次
※店頭での販売は6月中旬頃を予定
【3.31 イングランド代表戦 マッチデーグッズ】
▼ 商品ラインアップ
イングランド戦マッチデーニットマフラー：4400 円
イングランド戦マッチデーフェイスタオル：2750 円
イングランド戦マッチデースローケット：7700 円
イングランド戦マッチデーマグカップ：2200 円
イングランド戦マッチデー缶バッジ：990 円
イングランド戦マッチデーメタルキーホルダー：1650 円
イングランド戦マッチデーアクリルキーホルダー：1000 円
▼ 販売予定
JFA 公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間限定受注販売
https://official-store.jfa.jp/special/popular-cheering-goods/
販売期間：3月26日（木）12:00〜4月5日（日）23:59
発送：6月上旬頃より順次