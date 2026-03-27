Appleは2026年秋頃提供予定の「iOS 27」で、ユーザーがSiriと連携できるAIチャットボットを自由に選べるようにすることを計画していると、Bloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple Plans to Open Up Siri to Rival AI Assistants Beyond ChatGPT in iOS 27 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-26/apple-plans-to-open-up-siri-to-rival-ai-assistants-beyond-chatgpt-in-ios-27Siri could