◇第98回全国選抜高校野球大会第9日準々決勝八戸学院光星（青森）1―2中京大中京（愛知）（2026年3月27日甲子園）八戸学院光星（青森）は中京大中京（愛知）に1―2で惜敗し、14年ぶりの4強入りはならなかった。打線は1点を追う初回1死二塁から新谷翔磨（3年）の遊ゴロ失の間に2走・菅沼晴斗（2年）が生還して同点。しかし、その後は中京大中京の右腕・安藤歩叶（あると、3年）、左腕・太田匠哉（3年）に抑え込まれ1点