１９日、東京の国会議事堂周辺で行われた抗議活動で掲げられたプラカード。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社北京4月23日】日本は最近、第2次世界大戦の歴史認識や軍事・安全保障などの問題を巡り、ネガティブな動きを強め、挑発的で危険な行動が相次いでいる。高市早苗首相は2日連続で靖国神社に供物と「玉串料」を奉納し、100人を超える国会議員が集団参拝した。日本はさらに、殺傷能力を持つ武器の輸出を容認し、米軍とフ