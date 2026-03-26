スバル新型「ステーションワゴンSUV」まもなく登場！スバルは2026年3月5日、同年春に発表を予定している新型「トレイルシーカー」の情報を解禁しました。2025年4月の「ニューヨーク国際オートショー」で世界初公開され、同年10月の「ジャパンモビリティショー2025」にも日本初公開を果たした新型トレイルシーカーは、スバルのグローバルBEV（電気自動車）ファミリーの第2弾として登場。【画像】超カッコいい！ これがスバルの