トヨタ「新ヴォクシー」に“賛否両論”の反響殺到！トヨタのミドルサイズミニバンにおける大人気モデル「ヴォクシー」。2025年9月には一部改良モデルも登場しており、その魅力に磨きをかけています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ヴォクシー」です！（31枚）現行型となる「90系」が2022年に登場して以来、ヴォクシーは斬新なデザインや広大な室内空間、先進の安全装備でミニバン市場を牽引してきました。およそ