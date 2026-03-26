お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に出演。相方・川島明について語った。【写真】2人で…麒麟のコンビ仲が分かる姿（複数）「春休み満喫遠足ウィーク！」と題し、スタジオを飛び出してさまざまな場所でロケを行う今週。田村は、著書『ホームレス中学生』が大ヒットし、“印税2億円、浮かれまくり天狗”として登場。木曜レギュラーの島崎和歌子から「川島君