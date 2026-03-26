麒麟・田村裕、相方・川島明との“仲”に言及「心の中では『さん』付けで呼んでます」
お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。相方・川島明について語った。
【写真】2人で…麒麟のコンビ仲が分かる姿（複数）
「春休み満喫 遠足ウィーク！」と題し、スタジオを飛び出してさまざまな場所でロケを行う今週。田村は、著書『ホームレス中学生』が大ヒットし、“印税2億円、浮かれまくり天狗”として登場。木曜レギュラーの島崎和歌子から「川島君とは仲いいの？」と聞かれると、「仲はめっちゃいいんですけど…」と切り出し、「相方が売れすぎてて、緊張する」と本音を吐露した。
さらに田村は「心の中では『さん』付けで呼んでます」とまさかの暴露。共演者は大爆笑だった。
【写真】2人で…麒麟のコンビ仲が分かる姿（複数）
「春休み満喫 遠足ウィーク！」と題し、スタジオを飛び出してさまざまな場所でロケを行う今週。田村は、著書『ホームレス中学生』が大ヒットし、“印税2億円、浮かれまくり天狗”として登場。木曜レギュラーの島崎和歌子から「川島君とは仲いいの？」と聞かれると、「仲はめっちゃいいんですけど…」と切り出し、「相方が売れすぎてて、緊張する」と本音を吐露した。
さらに田村は「心の中では『さん』付けで呼んでます」とまさかの暴露。共演者は大爆笑だった。