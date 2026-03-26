俳優の佐々木希が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。【全身ショット】さすがです…美脚を覗かせるミニスカート姿で登場した佐々木希佐々木は、春らしい淡いピンクのシャツにバーバリーチェックのミニスカート、赤茶のロングブーツの間から美しい膝をのぞかせたコーディネートで登壇。この日つけた香水について「暖かい季節になるのでお散歩とかしたい」とにっ