アメリカ・ホワイトハウスの報道官は、イランとの戦闘停止に向けた協議について、イラン側が合意しない場合には「トランプ大統領がこれまで以上に激しい攻撃を加える」と主張しました。ホワイトハウスレビット報道官「イランが現実を受け入れず、今後も敗北し続けることを理解できないならば、トランプ大統領はこれまで以上に厳しい攻撃を加えるだろう」ホワイトハウスのレビット報道官は25日、戦闘停止に向けた協議について、イ